رئيس الهلال "فهد بن نافل": طموحنا تمثيل السعودية وأن نكون في الريادة.. كأسا الملك والعالم هدفانا القادمان

وقال "ابن نافل" في تصريح بعد تتويج الأزرق مساء اليوم الجمعة بلقب دوري المحترفين بملعب "المملكة أرينا": "طموحنا لا يتوقف، وأهدافنا متواصلة، خاصة بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي؛ لذا نسعى أن يكون الهلال في المكانة المستحقة عالميًّا".