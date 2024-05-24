رئيس الهلال "فهد بن نافل": طموحنا تمثيل السعودية وأن نكون في الريادة.. كأسا الملك والعالم هدفانا القادمان

وصف رئيس نادي الهلال "فهد بن نافل" حصول فريقه الكروي الأول على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 بالإنجاز الذهبي، الذي يستحقه جماهير "الزعيم".
وقال "ابن نافل" في تصريح بعد تتويج الأزرق مساء اليوم الجمعة بلقب دوري المحترفين بملعب "المملكة أرينا": "طموحنا لا يتوقف، وأهدافنا متواصلة، خاصة بعد استحواذ صندوق الاستثمار على النادي؛ لذا نسعى أن يكون الهلال في المكانة المستحقة عالميًّا".
وأكد "ابن نافل" أن المحفز الأول لإنجاز فريقه هو الجمهور الهلالي؛ لذا لا يرضى الفريق بغير الذهب، ونحفز بعضنا كجهاز إداري وفني ولاعبين، وسنواصل تحطيم الأرقام؛ لأن ذلك يسجل باسم السعودية أولاً قبل أن يسجل باسم الهلال في المحافل الرياضية العالمية.
وعن الهدف القادم للهلال قال "الرئيس الذهبي" فهد بن نافل: "هدفنا القادم هو كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين (أغلى الكؤوس) -حفظه الله-، كما أن أحد أهدافنا المقبلة كأس العالم للأندية إن شاء الله".