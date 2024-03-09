في افتتاح الجولة التاسعة.. 5 مباريات مرتقبة في "ممتاز اليد"

تُستأنف غدًا الأحد مباريات الجولة التاسعة المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023- 2024م، بخمس مباريات مرتقبة.
وتقام أربع مباريات في نفس التوقيت الساعة 4:00 مساءً؛ حيث ينزل مُضر ضيفًا على الأهلي بصالته في جدة، ويلتقي الصفا مع النور على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلعب الترجي على صالته بالقطيف مع العدالة، ويستضيف الوحدة نظيره الروضة على صالته في مكة المكرمة، وعند الساعة 5:00 مساءً يلتقي القارة مع الزلفي على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الخليج مع الهدى الاثنين المقبل، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ويتشارك فريقا الصفا والهدى مقدمة الترتيب برصيد 16 نقطة، والخليج ومضر في المركزين الثالث والرابع بـ13 نقطة، والأهلي الخامس برصيد 12 نقطة، والنور سادسًا برصيد 8 نقاط، والوحدة سابعًا برصيد 7 نقاط، ثم الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 6 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، ثم القارة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.