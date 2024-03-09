في افتتاح الجولة التاسعة.. 5 مباريات مرتقبة في "ممتاز اليد"

وتقام أربع مباريات في نفس التوقيت الساعة 4:00 مساءً؛ حيث ينزل مُضر ضيفًا على الأهلي بصالته في جدة، ويلتقي الصفا مع النور على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلعب الترجي على صالته بالقطيف مع العدالة، ويستضيف الوحدة نظيره الروضة على صالته في مكة المكرمة، وعند الساعة 5:00 مساءً يلتقي القارة مع الزلفي على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.