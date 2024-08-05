ما هو العائق الذي يمنع لاعب الهلال "ديلغادو" من العودة للبرازيل؟

كشفت تقارير إخبارية عن حقيقة مغادرة البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال، للدوري السعودي، والعودة إلى الدوري البرازيلي.

وذكر موقع "Torcedores" عن الصحفي "بنيامين باك" أنه حتى الآن لا يزال مستقبل ميشيل غير مؤكد، كما أنه مطلوب بالفعل من قبل عدة أندية كرة قدم برازيلية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الهلال، لا تنوي التفريط بخدمات اللاعب دون دفع مبلغ معين، وإلا فإنه سيلتزم بالعقد الذي ينتهي في منتصف 2025.

وزادت الكثير من التكهنات هذا الأسبوع بشأن مستقبل اللاعب مشدداً أن العائق الرئيس هو راتب اللاعب، الذي يعتبر مرتفعاً بالنسبة للأندية البرازيلية.

وأوضح الموقع أنه إذا لم يقم اللاعب بتخفيض مبلغ التعاقد فلن يمضي مسؤولو كورينثيانز الذين أبدوا اهتمامهم بضمه، قدماً في الصفقة.

ووضع ميشيل ديلغادو فلامنغو كأولوية في البرازيل للعب فيه.