عروض سعودية للتعاقد مع ماركو فيراتي.. والهلال الأقرب

وأشارت إلى أن ماركو فيراتي قرر الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان قبل مدة طويلة من نهاية عقده الذي سينتهي في يونيو 2026، حيث يستهدف تغيير الأجواء، ولا تمانع إدارة النادي الفرنسي في رحيله.