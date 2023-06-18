عروض سعودية للتعاقد مع ماركو فيراتي.. والهلال الأقرب

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتى" أن وزارة الرياضة السعودية اقتربت من التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنها أرسلت له عرضاً رسمياً.
وقال غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": إن بعض الأندية السعودية ترغب فى التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع في عام 2026، ولكن حتى الآن الهلال هو الأكثر اهتماما بكسب خدمات فيراتي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال توصل إلى اتفاق شفهي مع لاعب الوسط الإيطالي، وقدم عرضاً له بلغت قيمته نحو 55 مليون يورو.
وأشارت إلى أن ماركو فيراتي قرر الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان قبل مدة طويلة من نهاية عقده الذي سينتهي في يونيو 2026، حيث يستهدف تغيير الأجواء، ولا تمانع إدارة النادي الفرنسي في رحيله.
وانضم ماركو فيرتى صاحب الـ30 عاما، لنادي باريس سان جيرمان، فى 2012، قادماً من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له فى الفترة من 2008، إلى 2012.