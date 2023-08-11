لويس كاسترو: "النصر" ليس فريق نجوم بل مجموعة قوية.. ولا أعذار في النهائي ضد "الهلال"

وتابع: "وصلنا للنهائي رغم الإرهاق والضغط، مباريات النهائي نلعبها لننتصر فيها، وهذا ما نريد فعله غداً، لا أعلم حتى الآن عن مشاركة مادو من عدمها، خلال 24 ساعة سيتحدد كل شيء، دفاعياً لم نتلقَّ أهدافاً عديدة، كان لدينا ثبات جيد في الخلف والدفاع يحتاج لتنظيم، نظرتي دفاعياً أن هناك 11 لاعباً يشاركون في هذا التنظيم، بإمكانك الهجوم باثنين وتسجيل هدف، لكن لا تستطيع الدفاع بلاعبين أو ثلاثة فقط، ما يحتاجه كل دفاع هو تقارب الفريق لبعضه وهذا ما نفعله".