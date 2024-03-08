في العاصمة السعودية الرياض ومن أمام الزمالك.. الأهلي يُتوَّج بكأس مصر

تُوِّج فريق الأهلي المصري بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم البرازيلي "أندرسون بارونكو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالرغم من محاولات الأهلي الأكثر جدية عن طريق "كهربا" و "إمام عاشور".
وفي الجانب الآخر تحركات عبدالله السعيد و"أوباما" كانت محاولات سلبية.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الوقت القاتل "د85"، أحرز لاعب الأهلي "إمام عاشور" الهدف الأول للأهلي إثر تسديدة ولا أجمل على الطائر.
وقضى "محمد مجدي أفشه" على آمال الزمالك في العودة للمباراة بهدف التعزيز الثاني للأهلي في الوقت القاتل 90+4 بعد تمريرة ولا أجمل من "إمام عاشور".