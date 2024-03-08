في العاصمة السعودية الرياض ومن أمام الزمالك.. الأهلي يُتوَّج بكأس مصر

تُوِّج فريق الأهلي المصري بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم البرازيلي "أندرسون بارونكو".