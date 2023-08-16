إلغاء مباراة الباطن والعين في الجولة الأولى من دوري يلو.. تعرَّف على السبب

يُشار إلى أن نادي العين كان قد أعلن قبل (45) دقيقة من انطلاقة المباراة التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وهي مكونة من 11لاعبًا مقابل وجود 9 لاعبين على دكة البدلاء.