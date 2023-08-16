إلغاء مباراة الباطن والعين في الجولة الأولى من دوري يلو.. تعرَّف على السبب

أعلن نادي الباطن الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي إلغاء مباراته مع ضيفه فريق العين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وقال النادي في تدوينة، نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (x): "نظرًا لعدم اكتمال العدد القانوني للاعبي نادي العين تم إلغاء المباراة من قِبل المراقب".
وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم الأربعاء على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن.
يُشار إلى أن نادي العين كان قد أعلن قبل (45) دقيقة من انطلاقة المباراة التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وهي مكونة من 11لاعبًا مقابل وجود 9 لاعبين على دكة البدلاء.
وكشف الإعلامي خضير البراق، المهتم بمتابعة الدوري السعودي للدرجة الأولى، عبر حسابه على منصة (x)، عن السبب وراء عدم اكتمال لاعبي العين، وقال: "لعدم حصول نادي العين على شهادة الكفاءة المالية؛ وبالتالي عدم استطاعته تسجيل لاعبيه الجدد؛ لن تقام مباراة الباطن والعين".