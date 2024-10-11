الشباب يواجه الطائي وديًّا غدًا

تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مواجهة ودية أمام نظيره الطائي غدًا السبت على ملعبه في العاصمة الرياض عند تمام الساعة الخامسة مساء.
وتأتي المواجهة في إطار استعدادات الفريقَيْن لاستئناف النشاط الكروي، وذلك أثناء فترة التوقف الدولي نظير ارتباط المنتخب السعودي بخوض الجولتَيْن الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) إلى أن المباراة ستكون مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.
الجدير ذكره أن الشباب سيواجه النصر في ديربي العاصمة الرياض يوم الجمعة القادم لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وهزيمتَيْن.