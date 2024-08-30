آرسنال ينافس أندية الدوري السعودي للتعاقد مع اللاعبَين رحيم سترلينج وكينغسلي كومان

دخل آرسنال الإنجليزي سباق المنافسة للتعاقد مع لاعبين بالدوري الأوروبي، واللذين ارتبط اسماهما بالدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الصيفي الجاري.

وأفاد الصحفي "أكرم كونور" أن آرسنال يفكر في التحرك لضم المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج البالغ من العمر 29 عامًا من تشيلسي، والجناح الفرنسي البالغ من العمر 28 عامًا من بايرن ميونيخ كينغسلي كومان.

وأشار الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس" إلى أن مسؤولي نادي آرسنال يتطلعون إلى إجراء بعض التحركات من أجل ضم اللاعبين، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وشدد أكرم كونور المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أن مستقبل سترلينج في تشيلسي بات غير مؤكد، وكومان أيضًا من بين اللاعبين الذين قد يتركون بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم رحيم الذي لا يزال يريد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقوة بالنادي الأهلي الذي أبدى رغبته في التعاقد معه منذ انطلاق الموسم الصيفي الجاري.

كما كانت قد كشفت سابقاً صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهلال السعودي قدم عرضًا مغريًا لكومان، حيث أعطى النادي الألماني الضوء الأخضر لنادي الهلال للتعاقد مع كينغسلي.

وكانت ذكرت تقارير سابقة أن اللاعب ليس لديه مستقبل في تشيلسي بالفترة المقبلة، لذا يعمل على الاستماع للعروض المقدمة له على الطاولة؛ للعثور على نادٍ جديد له في صفقة دائمة.