كأس العالم قطر 2022 .. إنجلترا تتأهل للدور ربع النهائي على حساب السنغال

نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في التأهل للدور ربع نهائي المونديال على حساب منتخب السنغال بعدما تغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب البيت.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر بفوز الإنجليز بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها كلٌ من غوردان هندرسون في الدقيقة 39 واللاعب هاري كين في الدقيقة "45+3" واللاعب ساكا في الدقيقة 57.
بتلك النتيجة تتأهل إنجلترا للدور ربع النهائي وتضرب موعدًا مع الديوك الفرنسية التي كانت قد أقصت بولندا اليوم.