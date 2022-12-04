كأس العالم قطر 2022 .. إنجلترا تتأهل للدور ربع النهائي على حساب السنغال

نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في التأهل للدور ربع نهائي المونديال على حساب منتخب السنغال بعدما تغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب البيت.