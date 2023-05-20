الاتحاد معلقًا على نفاد تذاكر موقعة الباطن: "حبك يا إتي عادة فينا"

أعلن نادي الاتحاد عن نفاد تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام ضيفه الباطن قبل 5 أيام من موعدها؛ بحسب ما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.
وقال الاتحاد معلقًا على نفاد التذاكر: "حبك يا إتي عادة فينا"، وأرفقها بصورة لجماهير الفريق خلال مساندتهم للاعبين في مباراة سابقة.
ويستضيف الفريق الاتحادي نظيره الباطن، الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.
ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 63 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.