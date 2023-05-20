الاتحاد معلقًا على نفاد تذاكر موقعة الباطن: "حبك يا إتي عادة فينا"

أعلن نادي الاتحاد عن نفاد تذاكر مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام ضيفه الباطن قبل 5 أيام من موعدها؛ بحسب ما كشف عنه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.