دورة الألعاب السعودية 2023: "ابن جلوي" يُسلِّم الذهب لأبطال الجودو والشطرنج.. و3 ذهبيات للعلا في الجودو

وفي منافسات التجديف الداخلي للفرق المختلطة حسم الذهبية الفريق السادس الذي يمثله راكان علي رضا، وحسين علي رضا، وإيما ميريك، وكاريمان أبو الجدايل، فيما حقق الفضية الفريق رقم 12، الذي يمثله حسن قادري، وخالد شاكر، وإيمان رفيق، وهيا المامي، وأحرز البرونزية الفريق الخامس، الذي يمثله ميثم آل حجي، وسالي دانيال، وفاتن ميرزا، ولينة الأحمري.