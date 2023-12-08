دورة الألعاب السعودية 2023: "ابن جلوي" يُسلِّم الذهب لأبطال الجودو والشطرنج.. و3 ذهبيات للعلا في الجودو

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات الشطرنج، التي أقيمت في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الدكتور عبدالله الوحشي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج.
وانتزع أحمد الرحيلي ذهبية فئة الكلاسيك للرجال، وحصد محمد صلاحات الميدالية الفضية، فيما نال البرونزية أحمد الثبيتي.
وأحرزت داليا السميري ذهبية فئة الكلاسيك للسيدات، تلتها بالفضية هالة شاهين، فيما نالت البرونزية أسماء الجابري.
كما توَّج "ابن جلوي" الفائزين في منافسات الجودو التي أقيمت اليوم في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، بحضور الدكتور عبدالعزيز البسام رئيس الاتحاد السعودي للجودو، وماثيو فافير المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي.
أحرز محمد فيرق لاعب الهلال ذهبية وزن تحت 60 كجم، تلاه بالفضية معتز خوجة لاعب الشباب، وحصل محمد فلاتة لاعب العلا وعلي منياوي لاعب قلوة على البرونزية.
وحسم عبدالعزيز البيشي لاعب العلا ذهبية وزن تحت 66 كجم، ونال نادر هزازي لاعب نادي القادسية الفضية، فيما أحرز البرونزية عبدالله البركاتي لاعب الاتحاد ومؤنس هوساوي لاعب العلا.
وفي منافسات وزن تحت 73 كجم حصل عبدالله حماد لاعب العلا على الذهبية، وأحرز الفضية جواد سرديدي لاعب الشباب، ونال البرونزية سليمان حماد لاعب العلا وياسر عياد لاعب الاتحاد.
وحسم محمد الحربي لاعب نادي قلوة ذهبية وزن تحت 73 كجم، تلاه بالفضية عبدالإله البالي لاعب نادي العلا، وحصل على البرونزية سعيد سروجي لاعب الأهلي ومعتوق الناعس لاعب الاتحاد.
كما ظفر نايف مزيو لاعب العلا بذهبية وزن فوق 90 كجم، وحصل راكان زيدان لاعب نادي الطائي على الفضية، وأحرز البرونزية عبدالكريم البيشي لاعب القادسية وأمجد فلاتة لاعب نادي قلوة.
حسم فريق القادسية ذهبية سباق الفِرق ضد الساعة للرجال، ضمن منافسات الدراجات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة في الرياض، مسجلاً ساعة ودقيقتين و16 ثانية.
ومثّل الفريق فيصل سليمان الشائع وأحمد عبدالعزيز العمراني ويوسف بلال بدادو وبدر عبدالعزيز المهنأ.
وحصد فريق السلام المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما سجل الفريق ساعة و4 دقائق و23 ثانية، تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية نادي الفتح بزمن قدره ساعة و4 دقائق و54 ثانية.
وتوَّج الفائزين عبد الله بن علي الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، وأسماء بنت جاسر الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات.
وستنطلق غدًا السبت منافسات فردي الرجال وفردي السيدات.
تأهل فريقا مضر والخليج إلى نهائي منافسات كرة اليد لفئة الشباب، التي ستقام عند الساعة الـ3.00 عصر غد السبت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، فيما ستقام مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بين الأهلي والنور الساعة الـ10.00 صباحًا.
وكان فريق مضر قد فاز على نظيره الأهلي اليوم الجمعة بنتيجة 23-20، فيما تجاوز فريق الخليج نظيره النور بنتيجة 29-27 في مباراتَي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا اليوم الجمعة.
وصل فريقا الصم بجدة ومركز الصم بالقطيف إلى المباراة النهائية التي ستقام غدًا الساعة الـ4.00 عصرًا في صالة نادي النصر بالرياض، ويسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين مركز الصم بمكة المكرمة ونادي الصم بالرياض الساعة الـ2 ظهرًا.
وكان نادي الصم بجدة قد وصل للنهائي بعد فوزه على مركز الصم بمكة المكرمة بنتيجة 5-2، ضمن الدور نصف النهائي، فيما تغلب مركز الصم بالقطيف على نظيره نادي الصم بالرياض بنتيجة 8-3.
تنطلق غدًا السبت منافسات الووشو في أوزان تحت 75 كجم، وتحت 65 كجم، وتحت 85 كجم للرجال، وأوزان تحت 60 كجم، و65 كجم، وتحت 75 كجم للسيدات، في صالة أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، على أن تقام النهائيات بعد غد الأحد في ختام الدورة لجميع الأوزان والفئات.
توَّج علي حسين رضا، رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، حسن قادري بذهبية مسابقة 2000 متر للرجال، ضمن منافسات التجديف الداخلي، التي اختُتمت اليوم الجمعة في أكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور شرين أبو الحسن نائب رئيس الاتحاد. وحصد راكان علي رضا الميدالية الفضية، فيما حصل سالي دانيال على الميدالية البرونزية.
وفي منافسات 2000 متر للسيدات حصدت اللاعبة إيما ميريك الميدالية الذهبية، ونالت هيا المامي الميدالية الفضية، فيما أحرزت كاريمان أبو الجدايل الميدالية البرونزية.
وفي منافسات التجديف الداخلي للفرق المختلطة حسم الذهبية الفريق السادس الذي يمثله راكان علي رضا، وحسين علي رضا، وإيما ميريك، وكاريمان أبو الجدايل، فيما حقق الفضية الفريق رقم 12، الذي يمثله حسن قادري، وخالد شاكر، وإيمان رفيق، وهيا المامي، وأحرز البرونزية الفريق الخامس، الذي يمثله ميثم آل حجي، وسالي دانيال، وفاتن ميرزا، ولينة الأحمري.
تأهل الثنائي سماهر كردي وغابريلا أندرادي لمواجهة الثنائي أريج فارح وسارة سلهب في المباراة النهائية لمنافسات البادل للسيدات، التي ستقام الساعة الـ1:30 ظهر غد السبت في مركز "إن 1 بادل" بالرياض، وتسبقها مباراة الثنائي ياسمين فارح والعنود يماني في مواجهة الثنائي نجوى سلهب ورغدة بن وثلان لتحديد المركز الثالث الساعة الـ12 ظهرًا.
كما تقام غدًا السبت المباراة النهائية لمنافسات الرجال، التي ستجمع الثنائي عمر الثاقب وسطام الشهراني مع الثنائي عبدالعزيز آل عبدالله وعبدالله الفرج، وذلك الساعة الـ6 مساء، ويسبقها مباراة تحديد الميدالية البرونزية الساعة الـ4 عصرًا، التي تجمع بين الثنائي منصور الريدي وراكان الشهراني والثنائي عبدالله توفيق آل عبدالله وقاسم العبيدان.
تأهلت نادية العروسي لاعبة نادي النصر، وميسان بن حسين لاعبة نادي السلام، إلى المباراة النهائية لمنافسات التنس الأرضي (فردي)، التي ستقام غدًا السبت عند الساعة الـ4.00 عصرًا في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وكانت نادية قد تأهلت للنهائي بعد فوزها اليوم الجمعة على زميلتها في الفريق صفاء شهباز في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة، فيما تجاوزت اللاعبة ميسان بن حسين نظيرتها لارا بخاري لاعبة نادي النصر، في حين ستقام مباراة تحديد صاحبة الميدالية البرونزية بين صفاء شهباز ولارا بخاري.
تأهل الشقيقان عمار الحقباني وسعود الحقباني لاعبا فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية لمنافسات التنس الأرضي للرجال، التي ستقام غدًا السبت عند الساعة الـ4.00 عصرًا في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فيما سيتواجه سليمان القاسم مع عبدالمجيد بخاري لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.
وكان عمار الحقباني قد فاز على سليمان القاسم لاعب الهلال في الدور نصف النهائي، كما تغلب سعود الحقباني على عبدالمجيد بخاري لاعب الأهلي.
تُقام يوم غد السبت المباراة النهائية في منافسات كرة اليد (رجال)، التي ستجمع فريقَي النور والخليج الساعة الت5:30 عصرًا في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود. فيما يلعب مضر مع الهدى الساعة الـ12:30 ظهرًا في مباراة تحديد المركز الثالث.
واختُتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي، التي أسفرت عن فوز النور على مضر بنتيجة 32-28، فيما تغلب الخليج على نظيره الهدى بنتيجة 31-30.
حصد فريق "سعودي وولفز" الميدالية الذهبية لمنافسات سباعيات الرقبي، التي اختتمت اليوم الجمعة في نادي الرياض، فيما نال الميدالية الفضية فريق "رياض فالكونز"، وحصل فريق "جدة أر إف سي" على الميدالية البرونزية.
وتوج الفائزين علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيس الاتحاد السعودي للرقبي.
يطمح محمد شوقي النمر (26 سنة)، لاعب كرة قدم الصالات في نادي الصم بالطائف، إلى الوصول بموهبته للعب في دوري روشن للمحترفين، بعدما مثل العديد من الأندية في مختلف الدرجات؛ إذ لعب مع نادي السلام، وصعد معه للدرجة الثالثة، ومثل نادي النجوم في الدرجة الثانية، كما لعب مع نادي مضر، والآن يلعب في صفوف نادي الهداية.
وأوضح شوقي أنه تعرَّض للتنمر منذ أن كان عمره 9 سنوات، وقال: واجهت الكثير من "التنمر" بسبب ضعف سمعي ونطقي، كما لم أجد الدعم اللازم في بداياتي لمواصلة مشواري الرياضي، ولكن واجهت كل ذلك بشجاعة حتى أثبت موهبتي وقدراتي، وواصلت التعلم والتدريب اللذين تكللا بانضمامي للمنتخب السعودي لكرة القدم للصم، ومشاركتي في العديد من البطولات الدولية باسم السعودية، مثل كأس آسيا وكأس العالم.
وأعرب النمر عن سعادته بالمشاركة في دورة الألعاب السعودية بعد إضافة كرة قدم الصالات لمنافسات الدورة هذا العام، متمنيًا حصوله مع فريقه على أول ميدالية ذهبية للعبة في تاريخ الدورة.