الاتحاد السعودي للهجن يكشف عن البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد

وتنطلق فعاليّات المهرجان بالمرحلة التمهيدية من العاشر وحتى الـ 21 من أغسطس المقبل، حيث تشهد الـ 12 يومًا إقامة 360 شوطًا (200 شوط في الفترة الصباحية، و160 شوطًا في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول.