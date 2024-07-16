الاتحاد السعودي للهجن يكشف عن البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة والمقرر إقامته على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، ابتداءً من العاشر من أغسطس المقبل بمجموع 610 أشواط، وجوائز مالية تتجاوز الـ 56 مليون ريال.
وتنطلق فعاليّات المهرجان بالمرحلة التمهيدية من العاشر وحتى الـ 21 من أغسطس المقبل، حيث تشهد الـ 12 يومًا إقامة 360 شوطًا (200 شوط في الفترة الصباحية، و160 شوطًا في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول.
فيما تنطلق المرحلة النهائية (السباق النهائي) من المهرجان في الأول من سبتمبر المقبل، بإقامة 244 شوطًا (132 شوطًا في الفترة الصباحية، و112 شوطًا في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول إضافة إلى إقامة سباق الهجانة بواقع 6 أشواط خلال الفترة المسائية (5 أشواط للرجال، وشوط واحد للسيدات).
يُذكر أن النسخ الخمس السابقة من المهرجان، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2018، شهدت إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل وخارج المملكة، وهو هدف المهرجان الذي يأتي تأصيلاً لتراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.
ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد -حفظه الله- لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بإسهامه بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.