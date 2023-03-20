"أخضر الشاطئية" يكسب أفغانستان في كأس آسيا

كسب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، نظيره أفغانستان بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الاثنين، على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.