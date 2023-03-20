"أخضر الشاطئية" يكسب أفغانستان في كأس آسيا

كسب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، نظيره أفغانستان بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الاثنين، على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
في الوقت الأصلي سجّل محمد الشمري (2 و3) وأحمد الهمامي (6) ووليد اليوبي (26) هي أهداف السعودية، في حين أحرز رامز فاروق (16) وأحمد رباني (17) وسامي المحمدي (21) ومرتضى جعفري (24) أهداف أفغانستان.
واستمر التعادل في الوقت الإضافي، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجّل منتخب السعودية أربع محاولات ناجحة من أصل خمس ركلات، مقابل هدفين من أربع محاولات لأفغانستان.
وينتظر الأخضر نتيجة مباراة البحرين مع تايلاند، المقررة مساء اليوم الاثنين، لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.