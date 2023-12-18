الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية "IESF" يوقع مذكرة تعاون مع العالمي للرياضات الإلكترونية "GEF" لتطوير منظومة الألعاب

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: "نحن اليوم في عصر نمو غير مسبوق لقطاع الرياضات الإلكترونية عالميًا خصوصًا وأن هذا القطاع يمتلك مؤهلات وقدرات غير محدودة ويؤثّر إيجابيًا على العديد من القطاعات الأخرى ويجمع العالم عبر الشغف بهذه الرياضات وتحت مظلّة التعاون والنمو على مختلف الأصعدة. ولمواكبة التطورات المتنامية وتحقيق التقدم والازدهار بشكل مستدام، كان لا بد من عقد شراكات حيوية إيجابية تصب في مصلحة هذه التوجهات حالياً ومستقبلاً. نحن اليوم فخورون جدًا بخطوات التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الرياضات الإلكترونية، ونحن على ثقة أن تبادل الخبرات والعمل المشترك بين الاتحادين سيكون له أثر إيجابي على القطاع ككل وفي جميع دول العالم. رؤيتنا مشتركنا وأهدافنا واحدة، ونتطلّع قدمًا لما سيتم تحقيقه عبر هذه الشراكة في المستقبل القريب."