الليلة في ملعب الأول بارك.. النصر بالأرض والجمهور يسعى للثأر من العين

ويعاني الفريق الأصفر من سلسلة غيابات في صفوفه؛ إذ انضم المهاجم البرازيلي "تاليسكا" إلى قائمة المصابين، التي تضم أيضًا سلطان الغنام وعزيز بيهيتش، إضافة إلى افتقاره للمدافع "لابورت"، الذي تعرَّض للطرد في مباراة الذهاب، في حين تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب أيمن يحيى على المشاركة بعد تعرُّضه لإصابة في المباراة أمام الرائد.