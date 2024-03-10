الليلة في ملعب الأول بارك.. النصر بالأرض والجمهور يسعى للثأر من العين

يسعى فريق النصر لتعويض خسارته 0-1 في مباراة الذهاب، ومواصلة التقدم، عندما يستضيف مساء اليوم الاثنين نظيره فريق العين الإماراتي على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن إياب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويدخل النصر هذه المباراة وهو بحاجة لاستعادة التوازن؛ إذ تعرَّض لخسارتين على التوالي؛ وذلك بعد خسارته 1-3 أمام الرائد محليًّا يوم الخميس الماضي.
ويعاني الفريق الأصفر من سلسلة غيابات في صفوفه؛ إذ انضم المهاجم البرازيلي "تاليسكا" إلى قائمة المصابين، التي تضم أيضًا سلطان الغنام وعزيز بيهيتش، إضافة إلى افتقاره للمدافع "لابورت"، الذي تعرَّض للطرد في مباراة الذهاب، في حين تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب أيمن يحيى على المشاركة بعد تعرُّضه لإصابة في المباراة أمام الرائد.