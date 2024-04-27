قطر تتصدَّر قائمة جوائز كأس العلا للهجن

وحضرت سبع دول في قائمة الجوائز المالية من أصل 11 دولة مشاركة، الأولى قطر بـ 37.95 مليون ريال، الثانية الإمارات بـ26.32 مليون، ثم السعودية 13.39 مليون ريال، عُمان 1.75 مليون، الولايات المتحدة الأمريكية 800 ألف ريال، وأخيرًا إيران 700 ألف ريال.