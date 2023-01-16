خليجي 25.. "العراق" يصعد للنهائي على حساب "قطر"

صعد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وهي البطولة التي تستضيفها العراق في الوقت الحالي.
وتأهل المنتخب العراقي للمباراة النهائية عقب تغلبه على شقيقه القطري في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين عصر اليوم الاثنين.
وانتهت مباراة نصف النهائي بين المنتخبين بفوز العراقيين بهدفين لهدف، حيث جاءت الأهداف بأقدام إبراهيم بايش (د19) وأيمن حسين (د43) للمنتخب العراقي، وعمرو سراج للمنتخب القطري (د28)، والأهداف جميعها جاءت في شوط المباراة الأول.
بتلك النتيجة يصعد المنتخب العراقي للمباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة المنتخبين العماني والبحريني والتي ستنطلق بعد قليل.