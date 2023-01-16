خليجي 25.. "العراق" يصعد للنهائي على حساب "قطر"

وانتهت مباراة نصف النهائي بين المنتخبين بفوز العراقيين بهدفين لهدف، حيث جاءت الأهداف بأقدام إبراهيم بايش (د19) وأيمن حسين (د43) للمنتخب العراقي، وعمرو سراج للمنتخب القطري (د28)، والأهداف جميعها جاءت في شوط المباراة الأول.