النصر يتجه لتجديد عقد "رونالدو" حتى عام 2026

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي النصر تتجه لتجديد عقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة.
وبحسب ما نقل الصحفي "بن جاكوبز" فإن رونالدو لم يستبعد تمديد عقده مع النصر حتى عام 2026، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2025، حيث سيبلغ من العمر 40 عاماً بحلول ذلك الوقت.
وأضاف:" صناع القرار السعوديون يرغبون في تواجد اللاعب لفترة أطول إذ إن تجديد حقوق البث التلفزيوني سيأتي في عام 2025 ويعتبر وجود رونالدو جزءاً بالغ الأهمية.
يذكر أن "رونالدو " يحتل صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفاً وذلك بعد مرور 31 جولة، متفوقاً على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال والذي يحتل الوصافة برصيد 26 هدفاً.