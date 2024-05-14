النصر يتجه لتجديد عقد "رونالدو" حتى عام 2026

وبحسب ما نقل الصحفي "بن جاكوبز" فإن رونالدو لم يستبعد تمديد عقده مع النصر حتى عام 2026، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2025، حيث سيبلغ من العمر 40 عاماً بحلول ذلك الوقت.