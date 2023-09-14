"غروهي" خط أحمر.. "البلوي" يكشف عن الاسم الأقرب للرحيل عن الهلال لتسجيل "فيليبي"

واستطرد حامد البلوي: "الهلال لم يكابر في رحيل ماتيوس بيريرا برغم سعره العالي، فالخيار الأول لإدارة النادي يجب أن يكون فنيًّا، ولا يوجد مشكلة إذا أحضرنا أفضل لاعب ولم يكن في مستوى طموحي؛ لذلك أرى أن غروهي خطٌّ أحمر".