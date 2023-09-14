"غروهي" خط أحمر.. "البلوي" يكشف عن الاسم الأقرب للرحيل عن الهلال لتسجيل "فيليبي"

كشف الناقد الرياضي حامد البلوي، خلال تصريحات إعلامية، عن الاسم الأقرب للاستغناء عنه في صفوف أجانب فريق الهلال، لتسجيل لويس فيليبي بدلًا منه في قائمة الفريق لهذا الموسم.
وقال "البلوي" في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عن أن رحيل غروهي حارس الهلال ضربٌ من الجنون؛ فهو بالنسبة للفريق صمام الأمان.
وتابع: "استغنِ عن لاعب أجنبي لا يشارك مثل جوتا، وإذا كان المدرب يشعر بالحرج في الاستغناء عنه، فيمكنه اختيار اسم آخر غير غروهي؛ لكن أعتقد لو أن المدرب مقتنع باللاعب كان سيشركه بشكل مستمر".
واستطرد حامد البلوي: "الهلال لم يكابر في رحيل ماتيوس بيريرا برغم سعره العالي، فالخيار الأول لإدارة النادي يجب أن يكون فنيًّا، ولا يوجد مشكلة إذا أحضرنا أفضل لاعب ولم يكن في مستوى طموحي؛ لذلك أرى أن غروهي خطٌّ أحمر".