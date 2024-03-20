جدة تستضيف مواجهات FIFA SERIES 2024 الودية

تنطلق، غدًا الخميس، مواجهاتُ المشروع التجريبي لسلسلة فيفا الودية FIFA SERIES 2024 ، الذي تستضيف المملكة العربية السعودية مجموعتين منه للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية الحالية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أعلن عن دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية، تضمّ كلّ منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أنْ تقام المباريات في دولة واحدة.
وتستضيف محافظةُ جدة المجموعتين على ملعبَيْ: رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس للعام الجاري.
وتضمُّ المجموعةُ الأولى منتخبات: جزر الرأس الأخضر "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، كمبوديا "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، غينيا الاستوائية "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، غيانا "اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم". فيما تضمّ المجموعةُ الثانية منتخبات: برمودا "اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم"، بروناي دار السلام "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم"، غينيا "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، وفانواتو "اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم".
وكان قد اكتمل وصول المنتخبات المشاركة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة؛ استعدادًا لانطلاق المباريات؛ حيث تجري المنتخبات تدريباتها على ملاعب التدريبات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا للتعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والدولي بما يخدم كرة القدم حول العالم، ويساهم في تعزيز خطط "فيفا" لتطوير اللعبة، لاسيما على مستوى تطوير المنتخبات، وبهدف إضافة مزيد من الفرص للتطوير الفني للمنتخبات.
وتستضيف السعودية مجموعتَين ضمن المشروع بعد أنْ أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية؛ حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديدَ من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، والإعلان عن استضافة كأس آسيا 2027، وصولًا إلى الإعلان عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.