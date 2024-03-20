جدة تستضيف مواجهات FIFA SERIES 2024 الودية

وتستضيف السعودية مجموعتَين ضمن المشروع بعد أنْ أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية؛ حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديدَ من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، والإعلان عن استضافة كأس آسيا 2027، وصولًا إلى الإعلان عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.