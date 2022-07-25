أخضر كمال الأجسام يشارك في البطولة العربية بمصر

وستنطلق البطولة بالميزان في اليوم الأول لتحديد المتنافسين في أوزان البطولة، التي ستبدأ منافساتها يوم 29 يوليو لفئات الأساتذة والفيزيك والكلاسيك، على أن تقام في اليوم الذي يليه (30 يوليو) منافسات البدي بيلدنج، وتختتم البطولة في الـ31 من يوليو بحفل الختام وتتويج الفائزين.