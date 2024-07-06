المدافع البرتغالي "بيبي" على رادار الدوري السعودي
ذكرت تقارير أن مدافع منتخب البرتغال "بيبي"، سيجتمع قريبًا مع وفد من الدوري السعودي؛ للتباحث حول إمكانية انتقاله للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
وكشف الصحفي الإيطالي خبير الانتقالات رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه بعد خروج البرتغال من بطولة أمم أوروبا؛ سيتم تعيين مفاوض من قِبَل الدوري السعودي لتحديد موعد للقاء مع المدافع البرتغالي "بيبي" لشرح الاقتراح المطروح له".
وأوضح الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن المدافع البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا، لم يقرر مستقبله بعدُ، ويريد تقييم جميع البدائل الممكنة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى أن "بيبي" ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل، دون الكشف عن هوية النادي المهتم بضمه.
الجدير ذكره أن "بيبي" رفض حسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الاعتزال بعد خروج منتخب بلاده من بطولة أمم أوروبا من أمام فرنسا؛ إذ قال في تصريحات بعد اللقاء: "مستقبلي هو الشيء الأقل أهمية الآن، سيكون هناك وقت آخر للحديث عن ذلك. لقد اتخذت قرارًا بالفعل وسأبلغكم به.. في الوقت الحالي، أنا مهتم أكثر بالحاضر، وأبذل قصارى جهدي دائمًا. المستقبل بيد الله".