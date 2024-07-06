المدافع البرتغالي "بيبي" على رادار الدوري السعودي

الجدير ذكره أن "بيبي" رفض حسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الاعتزال بعد خروج منتخب بلاده من بطولة أمم أوروبا من أمام فرنسا؛ إذ قال في تصريحات بعد اللقاء: "مستقبلي هو الشيء الأقل أهمية الآن، سيكون هناك وقت آخر للحديث عن ذلك. لقد اتخذت قرارًا بالفعل وسأبلغكم به.. في الوقت الحالي، أنا مهتم أكثر بالحاضر، وأبذل قصارى جهدي دائمًا. المستقبل بيد الله".