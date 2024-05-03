الاتحاد الآسيوي يستحدث جوائز جديدة للارتقاء بالمعايير الفنية

وافقت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على سلسلة من القرارات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز الركائز الفنية لكرة القدم الآسيوية، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عقد يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد اجتمعت اللجنة، برئاسة كوزو تاشيما، قبل ساعات فقط من نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً AFC قطر 2024، والذي يجمع بين اليابان وأوزبكستان، حيث أرسلت اللجنة، برئاسة السيد تاشيما، أطيب تمنياتها لكلا المتأهلين إلى المباراة النهائية، وأشادت بالاتحاد القطري لكرة القدم على قدراته التنظيمية المتميزة.
مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في عدد اللاعبات اللاتي يواصلن مسيرتهن خارج آسيا، أكدت اللجنة التزامها نحو الاحتفال بالتميز في كرة القدم النسائية من خلال توسيع نطاق التقدير، عبر استحداث جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة للسيدات، وهي جائزة جديدة تماماً، لتنضم لجائزة أفضل لاعبة في آسيا.
وقد وافقت اللجنة على معايير الأهلية للحصول على كلا الجائزتين وقامت بتحسينها، حيث إن أي مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في آسيا يجب أن تكون آسيوية، ولاعبة منتظمة في المنتخب الوطني، ويجب أن تلعب أيضاً في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى بطولات الدوري المحلية في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.
في المقابل، يجب على اللاعبات اللاتي يتنافسن على جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، أن يكنّ آسيويات، ويلعبن في دوريات الاتحادات القارية الأخرى، وقد سجلن إنجازات كبيرة لبلدهن أو ناديهن.
بالإضافة إلى ذلك، أقرّت اللجنة بالدور المحوري لحراس المرمى في اللعبة الحديثة، من خلال تقديم جائزة أفضل حارس المرمى في البطولة، وذلك في دوري أبطال آسيا للنخبة - المرحلة النهائية، والتي تبدأ من موسم 2024-2025، وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المساهمات الاستثنائية لحراس المرمى والارتقاء بمكانتهم في اللعبة.
كما رحب الأعضاء ووافقوا بالإجماع على حملة "اللعب الإيجابي"، والتي تم تصميمها لتعزيز كرة القدم الممتعة والهجومية، من أجل الارتقاء بالتجربة الشاملة للاعبين والمدربين والمتفرجين على حد سواء، مما يضع توقعات إيجابية للبطولات المستقبلية.
تم تصميم حملة "اللعب الإيجابي" للتركيز على المؤشرات الرئيسية مثل الأهداف المسجلة والتسديدات على المرمى والجودة الشاملة للعبة، وسيتم تجريب هذه الحملة في جميع بطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة للشباب، حيث يحصل الفريق الفائز على شهادة تقدير.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة أيضاً على اللوائح المحدثة لتجمع التدريب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتلقّت تحديثات حول الأحداث والمبادرات الفنية المختلفة، بما في ذلك تجمع التدريب في الاتحاد الآسيوي، وبرنامج النخبة للشباب، وميثاق الواعدين، بما يؤكد التزامها بتطوير معايير التدريب ورعاية المواهب وتعزيزها، إلى جانب تنمية الشغف باللعبة الجميلة في الاتحادات الوطنية الأعضاء.
ويشار إلى أن قرارات اللجنة بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتى تدخل حيز التنفيذ.