الاتحاد الآسيوي يستحدث جوائز جديدة للارتقاء بالمعايير الفنية

وقد وافقت اللجنة على معايير الأهلية للحصول على كلا الجائزتين وقامت بتحسينها، حيث إن أي مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في آسيا يجب أن تكون آسيوية، ولاعبة منتظمة في المنتخب الوطني، ويجب أن تلعب أيضاً في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى بطولات الدوري المحلية في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.