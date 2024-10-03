الألعاب السعودية 3: تتويج أبطال الفويل والإبيه والسايبر في المبارزة

انتزعت أناهيد الخيبري، لاعبة العلا، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفويل (للسيدات) في المبارزة، والتي أقيمت اليوم الخميس، في منطقة البوليفارد 3، وحلت لميد المري، لاعبة النهضة، في المركز الثاني لتحصل على الفضية، فيما حصلت جود الشهري وعبير القحطاني، لاعبتا النصر، على الميدالية البرونزية.