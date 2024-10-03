الألعاب السعودية 3: تتويج أبطال الفويل والإبيه والسايبر في المبارزة

انتزعت أناهيد الخيبري، لاعبة العلا، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفويل (للسيدات) في المبارزة، والتي أقيمت اليوم الخميس، في منطقة البوليفارد 3، وحلت لميد المري، لاعبة النهضة، في المركز الثاني لتحصل على الفضية، فيما حصلت جود الشهري وعبير القحطاني، لاعبتا النصر، على الميدالية البرونزية.
وفي منافسات سلاح الفويل للشابات، حصدت الجوهرة المري، لاعبة النهضة، الميدالية الذهبية، ونالت زميلتها غلا الدحيم الفضية، بينما حصلت بسمة الراشد (النصر) وعذاري تكروني (الشباب) على البرونزية.
ونال حسن عابد، لاعب الخلود، ذهبية سلاح الإبيه، وحصل جواد الداوود (الهدى) على الفضية، فيما ظفر عمر العكاس (الهلال) وحسين الطويل (الهدى) بالبرونزية.
وحقق مشاري البشير، لاعب الهلال، الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، ونال عادل المطيري (الاتحاد) الفضية، فيما حصد عبدالعزيز المنسف (الاتحاد) وأحمد القديحي (العلا) البرونزية. وسيتم تتويج الفائزين والفائزات يوم غد الجمعة.