دورة الألعاب العربية الـ15: "بوعريش" يحقق فضية السباحة.. و"رغد" إلى نهائي الملاكمة

يلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة غدًا الأحد الساعة الـ9.00 مساء بتوقيت السعودية نظيره الإماراتي في مواجهته الثالثة في الدورة، وذلك بالقاعة متعددة الرياضات سطاوالي. وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره الليبي في المباراة الأولى، وخسر من الجزائر في مباراته الثانية.