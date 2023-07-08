دورة الألعاب العربية الـ15: "بوعريش" يحقق فضية السباحة.. و"رغد" إلى نهائي الملاكمة

حقَّق السباح يوسف بوعريش الميدالية الفضية في سباق 50م فراشة في منافسات السباحة بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة بمسبح المركب المائي الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية؛ وذلك بعد أن جاء ثانيًا بزمن 24.90 ث خلف السباح الجزائي جواد سيود الذي حقق الذهبية بزمن 24.04 ث.
وبذلك ترتفع الميداليات السعودية إلى خمس ميداليات (أربع فضيات وبرونزية واحدة).
فيما تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للملاكمة رغد النعيمي لنهائي وزن 63 كغ بعد فوزها على نظيرتها القطرية دانة الجابور بإجماع الحكام.
وتأهل المنتخب السعودي تحت 19 سنة لكرة القدم لنصف نهائي الدورة بفوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة الجزائرية.
تنطلق غدًا الأحد منافسات المبارزة بسلاح الفويل (رجال) الساعة الـ12.00 مساء بتوقيت السعودية في المركز الرياضي النسوي بن عكنون، بمشاركة إبراهيم الهديب ومحسن الشطي. وتشارك ندى عابد وفوزية الخيبري في منافسات سلاح الأبية (بنات) الساعة الـ2.45 مساء بتوقيت السعودية، فيما تشارك ربى المصري وحسناء الحماد في منافسات سلاح السايبر (بنات) الساعة الـ2.45 مساء بتوقيت السعودية.
يبدأ المنتخب السعودي لكرة الطاولة غدًا الأحد مشواره في منافسات الدورة بمواجهة السودان الساعة الـ1.00 مساء بتوقيت السعودية في القاعة الرياضية بتيبازة. ويترأس الأخضر مجموعته الثانية التي تضم (تونس، قطر، الإمارات، ليبيا والسودان). ويمثل المنتخب السعودي كل من: عبدالعزيز بو شليبي وعلي الخضراوي وعزام عالم وخالد الشريف.
يخوض المنتخب السعودي للدراجات أولى منافسات اللعبة في الدورة غدًا الأحد الساعة الـ11.00 صباحًا بتوقيت السعودية، بسباق فِرق ضد الساعة (السيدات) لمسافة 29.8 كم.
ويمثل أخضر السيدات مشاعل الحازمي ومنيرة الدريويش ودانية سمباوة، كما يشارك أحمد العمراني وأحمد أبوعبدالله وسلمان الربح والحر الخليف في منافسات فِرق ضد الساعة (رجال) فئة (كبار) لمسافة 59 كم الساعة الـ11.30 مساء بتوقيت السعودية.
يلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة غدًا الأحد الساعة الـ9.00 مساء بتوقيت السعودية نظيره الإماراتي في مواجهته الثالثة في الدورة، وذلك بالقاعة متعددة الرياضات سطاوالي. وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره الليبي في المباراة الأولى، وخسر من الجزائر في مباراته الثانية.
يشارك المنتخب السعودي لكرة الهدف غدًا الأحد في منافسات الدورة بمواجهته الأولى أمام نظيره القطري في تمام الساعة الـ7.00 مساء بتوقيت السعودية في القاعة متعددة الرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر.
ويمثل الأخضر الوليد كعبي وهاشم السيد ومحمد عسيري وإبراهيم المحيا وحمد الحربي.
يستهل المنتخب السعودي للمصارعة مشواره في الدورة غدًا الأحد الساعة الـ12.30 مساء بمشاركة 4 لاعبين في منافسات المصارعة الرومانية. ويلعب حسن الحارثي وزن 55، وفيصل الدوسري وزن 63، وحسن برناوي وزن 72، وإبراهيم فلاتة وزن 97.
في منافسات الملاكمة تشارك اللاعبة هديل عاشور في وزن 60 كغم غدًا الأحد الساعة الـ4.30 مساء بتوقيت السعودية في قاعة ابن عكنون، فيما يشارك محمد صبحي في وزن 80 كغ الساعة الـ5.00 مساء بتوقيت السعودية.