الاتحاد والأهلي يدخلان سباق التعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم للموسم المقبل

وأكدت الصحيفة أن المدرب الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عالم التدريب، قد يتوجه إلى السعودية، بعد اهتمام الاتحاد والأهلي به، خاصة أنهم على استعداد لدفع مبلغ ضخم لإقناع فاتح تيريم.