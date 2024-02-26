الاتحاد والأهلي يدخلان سباق التعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم للموسم المقبل

دخلت الأندية السعودية سباق التعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم مدرب باناثينايكوس اليوناني خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة "turkiyegaetesi" نقلاً عن الصحافة اليونانية فإن ناديي الاتحاد والأهلي مهتمان بالتعاقد مع المدرب التركي الذي قد يرحل عن باناثينايكوس.
وأكدت الصحيفة أن المدرب الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عالم التدريب، قد يتوجه إلى السعودية، بعد اهتمام الاتحاد والأهلي به، خاصة أنهم على استعداد لدفع مبلغ ضخم لإقناع فاتح تيريم.
وسبق أن حاول المسؤولون السعوديون التفاوض مع مدرب غلطة سراي السابق لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.
وتولى فاتح تيريم البالغ من العمر 70 عامًا، القيادة الفنية لفريق باناثينايكوس، في ديسمبر الماضي، وسبق له تدريب منتخب تركيا.