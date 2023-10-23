"فيصل بن بندر بن سلطان" يرفع آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد.. بمناسبة إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

رفع الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد؛ وذلك بمناسبة إطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي أعلن عنها في "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023"، والذي استضافته المملكة بمدينة الرياض، وبحضور كبير من كبار الشخصيات والقيادات في القطاع الرياضي وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بهذه المناسبة: "باسمي وباسم جميع أعضاء مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي نرفع أسمى آيات الشكر لمقام صاحب السمو الملكي ولي العهد لإطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وعلى ما يوليه من اهتمام بالغ بقطاع الرياضات الإلكترونية والذي يجعل من المملكة قائد القطاع العالمي، وأن تكون الرياض هي مركز اللعبة".
كما أعرب تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن شكره لسمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ترسيخاً لمكانة المملكة كوجهة رائدة ومركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويأتي كأس العالم للرياضات الإلكترونية والذي ستستضيفه المملكة في صيف 2024 ضمن إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد في سبتمبر 2022، والتي تهدف لجعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأكيدًا لمساعي المملكة لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع.
وتستعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لكتابة فصل جديد من التطور والإبداع لقطاع الرياضات الإلكترونية العالمية، حيث ستكون شعلة تنافس بين أقوى الفرق في مختلف الألعاب الشهيرة، وتدفع القطاع بأكمله في مسار متطور نحو مستقبل مشرق.