"فيصل بن بندر بن سلطان" يرفع آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد.. بمناسبة إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ويأتي كأس العالم للرياضات الإلكترونية والذي ستستضيفه المملكة في صيف 2024 ضمن إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد في سبتمبر 2022، والتي تهدف لجعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأكيدًا لمساعي المملكة لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع.