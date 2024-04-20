3 أندية سعودية تتنافس لضمّ "روميلو لوكاكو" نجم روما الصيف المقبل

دخل عددٌ من أندية الدوري السعودي للمحترفين في منافسة للتعاقد مع البلجيكي "روميلو لوكاكو" نجم روما الإيطالي المعار من تشيلسي الإنجليزي، بالموسم الجديد.
وأفاد موقع "football transfers" بأن كلًّا من أندية الاتحاد والأهلي والشباب، قد أبدوا رغبتهم في ضمّ النجم البلجيكي.
وشدّد الموقع على أن مستقبل "لوكاكو" غير واضح حتى الآن، فقد أبدى أيضًا نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اهتمامه باللاعب، كما أنّ عودته إلى تشيلسي غير مرجحة تمامًا.
وأُعير "روميلو لوكاكو" البالغ من العمر 30 عامًا، إلى روما الإيطالي في أغسطس الماضي قادمًا من تشيلسي، الذي انضمّ إليه فى 2021، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية مثل إيفرتون، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان.