3 أندية سعودية تتنافس لضمّ "روميلو لوكاكو" نجم روما الصيف المقبل

وأُعير "روميلو لوكاكو" البالغ من العمر 30 عامًا، إلى روما الإيطالي في أغسطس الماضي قادمًا من تشيلسي، الذي انضمّ إليه فى 2021، كما لعب سابقًا للعديد من الأندية مثل إيفرتون، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلان.