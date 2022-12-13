بعد معادلته لرقم "ماتيوس".."ميسي" الهداف التاريخي للأرجنتين

ضرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدة عصافير بحجر واحد، بمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، في أولى مواجهات دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وبحسب الوكالة الألمانية (دب أ) أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بعد تسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده من ركلة جزاء ليرفع بذلك رصيده إلى 11 هدفًا.
وبعد تسجيله خمسة أهداف في النسخة الحالية، رفع ميسي رصيده إلى 11 هدفًا في النهائيات، ليتخطى رقم مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف في 12 مباراة.
وتقاسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الألماني لوثار ماتيوس صدارة قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 25 مباراة لكل منهما.
وبإمكان ميسي أن يكون اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة في حال شارك في المباراة رقم 26 بالمونديال، سواء كانت في مباراة المركز الثالث يوم السبت، أو النهائي يوم الأحد.
وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.
وبمشاركة "ميسي" في كأس العالم قطر 2022، وصل إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضًا.