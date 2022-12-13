بعد معادلته لرقم "ماتيوس".."ميسي" الهداف التاريخي للأرجنتين



ضرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدة عصافير بحجر واحد، بمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، في أولى مواجهات دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب الوكالة الألمانية (دب أ) أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بعد تسجيله هدف التقدم لمنتخب بلاده من ركلة جزاء ليرفع بذلك رصيده إلى 11 هدفًا.