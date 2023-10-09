من السبحة والثوب إلى "العرضة".. نجوم العالم يخرجون عن المألوف في السعودية

وبعد ساعات من قفزه إلى صدارة هدافي دوري روشن بعد هدفه في شباك الرائد، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 6 من عمر المسابقة، خطف نجم النصر، السنغالي ساديو ماني، الأنظار خلال وجوده وسط لاعبي الفريق حيث كان ممسكًا السبحة ويُسبّح بها.