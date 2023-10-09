من السبحة والثوب إلى "العرضة".. نجوم العالم يخرجون عن المألوف في السعودية

كسر نجوم العالم في ملاعب الدوري السعودي الصورة النمطية المعروفة عنهم واندمجوا بشكل لافت في المجتمع المحلي، واستطاعوا بعفوية تصدير الثقافة الشعبية للخارج، حتى أصبحت محور حديث الشارع الرياضي في أنحاء العالم.
ظهر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة احتفالاً بهدفه الثاني في شباك الشباب أثناء مقابلة الفريقين في الجولة الرابعة ضمن إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وأبدع في أدائها على أنغام موسيقى الملعب "الأول بارك" وأهازيج جمهور النصر.
وفي العام الماضي، شارك رونالدو إلى جانب زملائه في فريق النصر في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، حيث ارتدى الزي التقليدي السعودي "المرودن"، بينما كان يحمل السيف المعروف بـ"السلايل".
وبعد ساعات من قفزه إلى صدارة هدافي دوري روشن بعد هدفه في شباك الرائد، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 6 من عمر المسابقة، خطف نجم النصر، السنغالي ساديو ماني، الأنظار خلال وجوده وسط لاعبي الفريق حيث كان ممسكًا السبحة ويُسبّح بها.
وظهر ماني وهو يسبح بالسبحة أثناء جلوسه مع لاعبي النصر فيما سأله أندرسون تاليسكا عما يفعله ليخبره ماني بأنها عبادة، حيث أشر تاليسكا بيده وقال له إنها نفس الصلاة.
ومنذ قدومهم إلى المملكة، اعتمد عددٌ من النجوم الأجانب الزي السعودي، ليظهروا به في بعض المناسبات، وكان أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد، والذي حضر إلى حفل قرعة كأس العالم للأندية، مُرتديًا الثوب الأبيض السعودي التقليدي.
كما نشر "البنز" صورة له بالثوب السعودي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلّق عليها قائلاً: "هذا مكاني الحمد لله".
وسبق بنزيما، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، والذي أثار إعجاب الجماهير بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي الزي السعودي، بينما يغادر أحد المواقع ليركب سيارته.
وفي مناسبة أخرى، ظهر "الدون" مرتديًا الزي السعودي التقليدي، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ93، إذ وثقت صورة له وهو يرتدي الثوب والشماغ والبشت "المشلح"، خلال تجهيزات النادي للاحتفالات الوطنية.
وكذلك فقد ظهر السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، بعد انتشار صور له وهو يجلس داخل أحد المحال لتفصيل الثوب الأبيض.
وبالطريقة نفسها، ظهر الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، مرتديًا الثوب السعودي التقليدي وذلك خلال إعلان ترويجي لإحدى شركات العطور الكبرى في المملكة، وخلال الفيديو، ظهر اللاعب مرتديًا الزي السعودي التقليدي بسائر عناصره، والذي يتكون من الثوب الأبيض مع الشماغ أو الغترة باللونين الأحمر والأبيض والعقال الأسود.
وفي احتفالات اليوم الوطني 93 لبس البرازيلي نيمار ورفيقوه "ميشيل" و"مالكوم" و "سافيتش" ومواطنه "ميتروفيتش" الثوب السعودي.
وفي السياق نفسه، ظهر مجموعة من نجوم دوري روشن وهم يتحدثون باللغة العربية، وأبرزهم رونالدو، الذي استهل مشواره في المملكة بالحديث بالعربية أثناء حفل تقديمه حينما قال "أنا عالمي" وهو لقب نادي النصر السعودي في قارة آسيا.
وكذلك فقد استعمل "الدون" اللغة العربية للتعليق على غيابه عن مباراة النصر الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، باللغة العربية: "النصر بمن حضر".
كما استعمل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اللغة العربية للتعبير عن امتنانه بعد حفل تقديمه لاعبًا جديدًا مع نادي الهلال في ملعب الملك فهد الدولي.
وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، باللغة العربية: "ليلة مبهرة، غمرتني بالسعادة، شكرًا لجمهور الهلال.. فخور كوني هلاليًا".
وفي وقت سابق، نشر حساب نادي الهلال مقطع فيديو على منصة سناب شات يُظهر لحظة دخول المدافع خاليدو كوليبالي إلى صالة التدريب، وفيه يظهر اللاعب وهو يدخل صالة التدريب ويُحيي الجماهير قائلاً: "السلام عليكم.. كيف الحال طيبين".
وقبل أيام، ظهر ثلاثي الهلال ميشيل وميتروفيتش ونيمار في مقطع فيديو قصير، بعد الفوز على نظيره الرياض، وفيه تحدث ميشيل باللغة العربية مع زميليه داخل غرفة ملابس الفريق، قائلاً: "مبروك يا شباب".
وفي مقطع فيديو طريق، ظهر ميشيل ديلغادو وهو يداعب زملاءه خلال تدريبات الهلال، إذ تحدث إليهم باللغة العربية قائلاً: "الزين يجي هنا، الشين هناك"، ما جعل الصربي سيرجي سافيتش، يرد عليه بقوله :"حسنًا اذهب هناك"!.
التأثير السعودي على اللاعبين الأجانب امتد كذلك على أسرهم، إذ ظهر عددٌ من أفراد أسر هؤلاء النجوم بشكل خارج عن المألوف أيضًا، فأخيرًا، خطفت رافييلا سانتوس شقيقة نجم الكرة البرازيلي ولاعب نادي الهلال نيمار دا سيلفا الأنظار، بظهورها رفقة شقيقها في الرياض، وهي تتجول بعباءة سوداء، تتماشى مع العادات السعودية.
وكذلك فقد ظهرت والدة نيمار وهي ترتدي عباءة سوداء وتحتفظ بأسلوبها الشخصي بالنقاب، وهي تتناول القهوة وتستمتع بالأجواء الرياضية.
كما ظهرت ابنة نجم الهلال، اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، في مقطع فيديو وهي تتحدث باللغة العربية، إذ كانت تقول "أهلاً، مرحبًا، سلام عليكم".
وأيضًا، ظهر أبناء البرتغالي كريستيانو رونالدو وهم يتحدثون باللغة العربية، فبعد نحو شهرين على وجودهم في المملكة، ظهرت طفلتا "الدون" وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية.