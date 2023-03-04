الأهلي يتجاوز ضمك والهلال يخسر من الفيصلي .. في ختام الجولة 16 من دوري الطائرة

واصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة، وذلك مع ختام منافسات الجولة الـ 16 رافعًا رصيده إلى 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة بعد خسارته من الفيصلي وفي المركز الثالث الابتسام برصيد 34 نقطة والفيصلي رابعًا بـ 30 نقطة، وجاءت نتائج المباريات فوز الأهلي على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة.
وتغلب الفيصلي على الهلال بنتيجة 3 / 1، وفاز الابتسام على النصر بثلاثة أشواط نظيفة.
وتجاوزاليرموك نظيره الترجي 3 / 2 بعد مباراة مثيرة استمرت خمسة أشواط جاءت نتائجها.
ونجح الخليج من عبور الوحدة بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط ، كما فاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط مقابل شوط.
واصل الأهلي تصدره ترتيب دوري الكرة الطائرة، وذلك مع ختام منافسات الجولة الـ 16 رافعًا رصيده إلى 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة بعد خسارته من الفيصلي وفي المركز الثالث الابتسام برصيد 34 نقطة والفيصلي رابعًا بـ 30 نقطة، وجاءت نتائج المباريات فوز الأهلي على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة.
وتغلب الفيصلي على الهلال بنتيجة 3 / 1، وفاز الابتسام على النصر بثلاثة أشواط نظيفة.
وتجاوزاليرموك نظيره الترجي 3 / 2 بعد مباراة مثيرة استمرت خمسة أشواط جاءت نتائجها.
ونجح الخليج من عبور الوحدة بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط ، كما فاز الاتحاد على أبها بثلاثة أشواط مقابل شوط.