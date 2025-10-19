كوكو غوف: متحمّسة للدفاع عن لقبي في نهائيات محترفات التنس بالرياض والمساهمة في تطوير اللعبة بالمملكة

وقالت غوف تعليقًا على مشاركتها المرتقبة:

"من الرائع أن أعود إلى الرياض مجددًا. أتابع تصنيفي كل عام لمعرفة وضعي في المنافسة، ويسعدني أنني ضمنت التأهل للعام الرابع على التوالي. الفوز باللقب العام الماضي كان لحظة لا تُنسى، وأتطلع لتكرارها هذا العام. كما سررت بالمشاركة في الأنشطة الإنسانية مع الأولمبياد الخاص، حيث التقينا أطفالًا سعوديين أظهروا روحًا إيجابية ملهمة".