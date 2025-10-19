كوكو غوف: متحمّسة للدفاع عن لقبي في نهائيات محترفات التنس بالرياض والمساهمة في تطوير اللعبة بالمملكة

أعربت نجمة التنس الأمريكية كوكو غوف عن حماسها الكبير للعودة إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عن لقبها في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس بالرياض برعاية صندوق الاستثمارات العامة، التي تستضيفها العاصمة خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة سعادتها بالمساهمة في دعم طموحات المملكة لتطوير وتنمية رياضة التنس.
وكانت غوف قد حققت إنجازًا تاريخيًا في عام 2024 بعد فوزها بلقب نهائيات محترفات التنس بالرياض، في أول بطولة نسائية احترافية تستضيفها المملكة، عقب تغلبها على النجمة الصينية شينغ كينوين في المباراة النهائية، لتصبح أصغر بطلة للبطولة الختامية منذ عقدين.
وتعود البطولة المرموقة، التي تُعد خاتمة موسم التنس العالمي وتجمع أفضل ثماني لاعبات فردي وثمانية فرق زوجي في العالم، إلى المملكة خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، ضمن النسخة الثانية من الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس.
وتأهلت غوف (21 عامًا) إلى البطولة الختامية للمرة الرابعة على التوالي بعد موسم مميز تُوّجت خلاله بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، محققة ثاني ألقابها في بطولات الجراند سلام. وكانت غوف ثالث لاعبة تضمن التأهل إلى البطولة بعد أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا، وإيغا شفيونتيك المصنفة الثانية، ثم لحقت بهن اللاعبات الأمريكيات أماندا أنيسيموفا، وماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة، وجيسيكا بيجولا.
وقالت غوف تعليقًا على مشاركتها المرتقبة:
"من الرائع أن أعود إلى الرياض مجددًا. أتابع تصنيفي كل عام لمعرفة وضعي في المنافسة، ويسعدني أنني ضمنت التأهل للعام الرابع على التوالي. الفوز باللقب العام الماضي كان لحظة لا تُنسى، وأتطلع لتكرارها هذا العام. كما سررت بالمشاركة في الأنشطة الإنسانية مع الأولمبياد الخاص، حيث التقينا أطفالًا سعوديين أظهروا روحًا إيجابية ملهمة".
ويأتي تنظيم البطولة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية. ويقود الاتحاد السعودي للتنس تحولًا نوعيًا في واقع اللعبة، من خلال مبادرات تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وتطوير المواهب الوطنية.
ويشهد قطاع التنس السعودي نموًا متسارعًا بفضل مبادرات رائدة مثل برنامج "التنس للجميع"، الذي نُفذ بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وأسهم خلال عام 2025 في تعريف أكثر من 53 ألف طالب وطالبة برياضة التنس ضمن 290 مدرسة في ثماني مدن بالمملكة. كما تمتلك المملكة 79 لاعبًا مصنفًا دوليًا، ويشارك المنتخب الوطني للسيدات في كأس بيلي جين كينغ منذ عام 2023.
وبالإضافة إلى نهائيات محترفات التنس، تستضيف المملكة سلسلة من البطولات العالمية، منها نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس برعاية صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب 77 بطولة محلية وعدد من البطولات الدولية للناشئين وبطولات الماسترز، ما يعكس تنامي حضور المملكة على خريطة التنس العالمية.