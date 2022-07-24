رياضة

منتخب عمان يفوز على منتخب الصومال في المجموعة الرابعة

كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022
منتخب عمان يفوز على منتخب الصومال في المجموعة الرابعة
سبق
سبق

حقق منتخب عمان فوزاً على منتخب الصومال بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.

سجل هدفي منتخب عمان، اللاعبان سلطان المرزوق وعلي البلوشي بواقع هدف في كل شوط من عمر المباراة.

ونال لاعب المنتخب العماني عبدالمجيد البلوشي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب عمان لـ3 نقاط، بالتساوي مع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، يليهما منتخب الصومال بدون رصيد حتى الآن.

وتختتم مباريات المجموعة الرابعة باللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر والصومال يوم الأربعاء المقبل على إستاد نادي ضمك.

كأس العرب
منتخب عمان
منتخب الصومال

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