منتخب عمان يفوز على منتخب الصومال في المجموعة الرابعة

حقق منتخب عمان فوزاً على منتخب الصومال بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
سجل هدفي منتخب عمان، اللاعبان سلطان المرزوق وعلي البلوشي بواقع هدف في كل شوط من عمر المباراة.
ونال لاعب المنتخب العماني عبدالمجيد البلوشي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب عمان لـ3 نقاط، بالتساوي مع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، يليهما منتخب الصومال بدون رصيد حتى الآن.
وتختتم مباريات المجموعة الرابعة باللقاء الذي يجمع بين منتخبي مصر والصومال يوم الأربعاء المقبل على إستاد نادي ضمك.