"اتحاد القدم" يختتم البرنامج الرياضي في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان

وتضمن البرنامج الرياضي الذي أقيم على مدى 5 أيام عددًا من الفعاليات، حيث نظمت إدارة البراعم والأكاديميات 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، وآخر لفئة 15 عامًا بالإضافة إلى دوري للكبار فوق 50 عامًا.