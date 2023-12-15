الإنجليزي"كيب بوبيرت" يؤكد قدرته على تحدي الصعاب في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وأضاف: "لا يهم الحدث الذي ألعبه، كرة الجولف لا تتحرك، وما زلت ألعب نفس التسديدات. أريد أن ألعب في أهم الأحداث التي يمكنني المشاركة بها، وأن أتنافس في الميادين القوية وأختبر نفسي. أحب التحديات، أحب الشعور باللعب تحت الضغط، ولهذا السبب أنا هنا لقد لعبت بقوة.. لقد فعلت ما أردت القيام به، وهو البقاء متماسكًا.. كنت أضرب كرة الجولف بقوة لفترة كافية، وخضت الكثير من التحديات والصعوبات، فلديك أيام لا تشعر فيها بالسعادة. أعلم أنه سيكون لدي الكثير من الأيام الجيدة في المستقبل."