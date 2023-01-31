تزامناً مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 33 للاتحاد الآسيوي.. رئيس "فيفا" يزور "البيت السعودي" بالبحرين

وكان في استقبال رئيس الفيفا، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، حيث تجوَّل في البيت السعودي واطلع على أهم أركان ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا في نسختها التاسعة عشرة، وهو الملف الذي يحمل شعار (معاً لمستقبل آسيا).