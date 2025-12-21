14 ميدالية تتوّج القادسية بصدارة بطولة الجودو التأهيلية للمنتخبات

وفي التفاصيل، حقق فريق فئة الشباب 8 ميداليات، منها 3 ذهبية، و3 فضية، و2 برونزية، فيما أحرز فريق الناشئين 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، و1 فضية، و2 برونزية، ليؤكد لاعبو القادسية حضورهم القوي في جميع الأوزان والفئات.