14 ميدالية تتوّج القادسية بصدارة بطولة الجودو التأهيلية للمنتخبات

توّج فريق القادسية بالمركز الأول في بطولة الجودو التأهيلية للمنتخبات، بعد أداء مميز ومنافسة قوية، حصد خلالها 14 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و4 برونزية.
وفي التفاصيل، حقق فريق فئة الشباب 8 ميداليات، منها 3 ذهبية، و3 فضية، و2 برونزية، فيما أحرز فريق الناشئين 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، و1 فضية، و2 برونزية، ليؤكد لاعبو القادسية حضورهم القوي في جميع الأوزان والفئات.
ويعكس هذا الإنجاز العمل المتكامل الذي يشهده فريق الجودو في القادسية، من خلال برامج تدريبية منظمة، واهتمام بتطوير الفئات السنية وصقل المواهب، انسجامًا مع رؤية النادي في بناء قاعدة قوية تدعم المنتخبات الوطنية.
وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين الأندية المشاركة، غير أن لاعبي القادسية أثبتوا تفوقهم الذهني والفني، وفرضوا شخصية البطل داخل النزالات، لينالوا صدارة الترتيب العام بجدارة.