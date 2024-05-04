تقارير: الاتحاد ينوي التخلُّصَ من جميع محترفيه باستثناء ثلاثة

كشفت تقاريرُ صحفية عن نية مسؤولي الاتحاد في التخلص من جميع محترفي الفريق بسبب تردّي النتائج وعدم تقديمهم ما يرضي طموحات منسوبي النادي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "erem": فإنّ المحترفين في الاتحاد سيبقى منهم ثلاثة فقط هم: كريم بنزيما، وفابينهو، ونغولو كانتي.
ويحتلّ الاتحادُ المركزَ الخامس في مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة عقب مرور 30 جولة من عمر المسابقة.
وخسر الاتحاد بالأمس أمام أبها في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بثلاثة أهداف لهدف.
وخرج الفريق أيضًا مؤخّرًا من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الهزيمة أمام الهلال في مباراة الدور نصف النهائي.