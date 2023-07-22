أندية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023" تتوافد على الطائف وأبها

وتقام البطولة في السعودية انطلاقًا من دور المجموعات بعد نهاية مباريات تصفيات الدورين الأول والثاني. وتضم المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي. بينما تضم المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي. فيما تضم المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي. وتضم المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.