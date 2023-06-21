أخضر الناشئين يواجه الصين في ختام مجموعات كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، غدًا الخميس، مباراته ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
ويلاقي "الأخضر" منتخب الصين في تمام الخامسة مساءً بتوقيت تايلاند "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على استاد تشونبوري، في مدينة تشونبوري بتايلاند.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد؛ تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يتصدر المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: أستراليا، طاجيكستان، والصين.