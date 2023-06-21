أخضر الناشئين يواجه الصين في ختام مجموعات كأس آسيا

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يتصدر المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: أستراليا، طاجيكستان، والصين.