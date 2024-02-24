في جولة يوم التأسيس.. الاتفاق يكثف تحضيراته تأهبًا لاستضافة الهلال

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب حيث الإحماء، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر مجموعتين.. بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه لاعبو الاتفاق لمواجهة الهلال، واختُتم التدريب بمناورة فنية على جزء من الملعب.