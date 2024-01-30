إدارة الشباب تستهدف التعاقد مع الإسباني دومينيك تورينت مدرب غلطة سراي السابق

ولم يتولَّ دومينيك تورينت البالغ من العمر 61 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته لفريق غلطة سراي في يناير 2022، وسبَق له تولي قيادة عدة فِرَق مثل: فلامنغو، نيويورك سيتي، مانشستر سيتي (مدرب مساعد).