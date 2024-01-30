إدارة الشباب تستهدف التعاقد مع الإسباني دومينيك تورينت مدرب غلطة سراي السابق

وضعت إدارة الشباب، الإسباني دومينيك تورينت مدرب غلطة سراي السابق، كأحد الخيارات لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "ماتيو موريتو" الذي يعمل في "Relevo"؛ فإن المدرب الذي عمل سابقًا مساعدًا لغوارديولا؛ أصبح هدفًا لمسؤولي الشباب الذين يبحثون عن مدرب يدير غرفة تبديل الملابس بشكل جيد.
وذكر الصحفي "سيزار لويس مارلو"، أن مسؤولي الشباب يُجرون مفاوضات حاليًا مع دومينيك تورنت ليكون مدربهم؛ مشيرًا إلى أن هناك اقتراحًا بأن يتولى منصبه حتى منتصف العام.
وأكد "سيزار مارلو" أنه لم يتم إغلاق المفاوضات بعدُ؛ إذ يتم مناقشة عدة جوانب بين الطرفين قبل اتخاذ المدرب لقراره.
ولم يتولَّ دومينيك تورينت البالغ من العمر 61 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته لفريق غلطة سراي في يناير 2022، وسبَق له تولي قيادة عدة فِرَق مثل: فلامنغو، نيويورك سيتي، مانشستر سيتي (مدرب مساعد).