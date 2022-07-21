منتخب الجزائر يفوز على منتخب لبنان في انطلاقة المجموعة الثالثة

حقق منتخب الجزائر فوزاً بنتيجة 2-1 أمام منتخب لبنان، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
سجل هدفي منتخب الجزائر كل من مسيل أجعودي وياسين بن حامد خلال الشوط الأول، بينما جاء هدف منتخب لبنان من رأسية اللاعب عمر بهلوان في الشوط الثاني.
ونال لاعب المنتخب الجزائري مسيل أجعودي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، يليه منتخب لبنان ثم المنتخب الليبي الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.
وتختتم مباريات اليوم في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وعمان، وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.