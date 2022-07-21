منتخب الجزائر يفوز على منتخب لبنان في انطلاقة المجموعة الثالثة

حقق منتخب الجزائر فوزاً بنتيجة 2-1 أمام منتخب لبنان، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.