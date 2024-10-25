ثلاثة أيام تفصلنا عن دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك

أصبح الحدث جاهزًا والترقُّب يتزايد مع استعداد الأندية في المملكة لتأمين مكانها في الأدوار المتقدمة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2024/ 25.
فقد بات أمامنا ثلاثة أيام تفصلنا عن انطلاق مباريات دور الـ16 من أعرق وأمجد البطولات السعودية بطولة كأس الملك.
وتُقام مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" خلال أيام 28 و29 و30 أكتوبر الجاري.
وحدّد اتحادُ القدم يومَ الاثنين 28 من أكتوبر الجاري بدايةَ انطلاقة دور الـ16 بإقامة ثلاث مباريات، فيما ستقام باقي المباريات على مدار يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين.
ويقصّ قطبا العاصمة فريقُ الرياض والشباب شريطَ مباريات دور ثمن النهائي للبطولة، بلقاء يجمعهما سويًّا على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض عند الساعة "5:50" مساءً.
وفي ثاني المباريات يستضيف الاتحادُ الفائزُ بلقب البطولة في 9 مناسبات مفاجئة دور الـ32 من المسابقة؛ فريقَ الجندل على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة عند الساعة "8:30" مساءً، وتختتم مباريات الليلة بلقاء يجمع الوحدة بضيفه القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة بذات التوقيت أيضًا.
وفي اليوم التالي من أيام البطولة ستقام أربع مباريات، البداية ستكون بلقاء النجمة "درجة أولى" مع نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند تمام الساعة السادسة مساء، ثم يحلّ الهلال بطل المسابقة ضيفًا ثقيلًا على الطائي "درجة أولى" على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند الساعة "6:5" مساءً.
وفي أقوى مواجهة دور ثمن النهائي يستضيف النصرُ نظيرَه التعاون على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض عند الساعة "8:30" مساءً، وفي نفس التوقيت يواجه الفيحاءُ نظيرَه العربي "درجة أولى" على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
وتختتم مباريات الدور يوم الأربعاء بمواجهة الجبلين "درجة أولى" أمام ضيفه الاتفاق، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل عند الساعة "6:5" مساءً.
الجدير ذكره أن قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ستقام مباشرة عقب نهاية دور الـ16، وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 من أكتوبر الجاري عند تمام الساعة التاسعة مساءً.