ثلاثة أيام تفصلنا عن دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك

وفي اليوم التالي من أيام البطولة ستقام أربع مباريات، البداية ستكون بلقاء النجمة "درجة أولى" مع نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند تمام الساعة السادسة مساء، ثم يحلّ الهلال بطل المسابقة ضيفًا ثقيلًا على الطائي "درجة أولى" على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند الساعة "6:5" مساءً.