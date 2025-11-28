برباعية الخليج .. الخلود يتأهل للدور نصف نهائي كأس الملك

أهداف المباراة سجلها انريكي للخلود في الدقيقة 3 قبل أن يضيف ماوليدا الهدف الثاني قي الدقيقة 24 قبل أن يقلص النتيجة منصور حمزي بهدف للخليج في الدقيقة 45 .