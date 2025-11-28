رياضة

برباعية الخليج .. الخلود يتأهل للدور نصف نهائي كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على شقيقه الخليج .

وانتهت المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة وجمعت الفريقين ضمن مباريات الدور ريع النهائي بفوز الخلود بأربعة أهداف لثلاثة .

أهداف المباراة سجلها انريكي للخلود في الدقيقة 3 قبل أن يضيف ماوليدا الهدف الثاني قي الدقيقة 24 قبل أن يقلص النتيجة منصور حمزي بهدف للخليج في الدقيقة 45 .

وقبل نهاية شوط المباراة الأول وفي الدقيقة 45+2 سجل اللاعب هتان باهبري الهدف الثالث للخلود قبل أن يضيف صالح العمري الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 47 .

وأضاف اللاعب باكلي الهدف الرابع للخلود في الدقيقة 83 قبل أن يسجل شاكيل بيناس الهدف الثالث للهليج بالخطأ فس مرماه .

