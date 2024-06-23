لمدة موسم آخر.. "فيتور بيريرا" يجدد عقده مع الشباب

أكدت العديد من التقارير الصحفية أن البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الشباب وقع بالفعل لتجديد عقده مع الفريق.
وقال الصحفي "سيزار لويس مارلو" إن فيتور بيريرا وقع بالفعل على عقد جديد مع الشباب، لمدة موسم آخر حتى يونيو 2025.
فيما أكد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن المدرب البرتغالي وقع عقداً لمدة عام واحد مع ناديه الحالي الشباب.
وأشار الصحفي إلى أن بيريرا قرر تمديد عقده مع النادي السعودي بالرغم من العروض الأخرى التي تلقاها بالفترة الأخيرة؛ لرغبته فى الاستمرار في المشروع الطموح للفريق.
وتولى فيتور بيريرا البالغ من العمر 55 عامًا تدريب الشباب في فبراير 2024، وسبق للمدرب خوض تجربة بالملاعب السعودية، حيث سبق تولى قيادة الأهلي.