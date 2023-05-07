إطلاق برنامج "التنس للجميع" في 30 مدرسة بالرياض وجدة والدمام

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل على تطبيق استراتيجية مجتمع صحي ورياضي تستهدف تشجيع مختلف القطاعات المجتمعية، من خلال تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية، وتطوير أداء الرياضة المدرسية؛ حيث قطع الاتحاد شوطًا طويلًا منذ تأسيسه في عام 2018م في تكوين الشراكات الداعمة للمبادرات الطموحة في البرامج الرياضية عبر خطط مستقبلية لبناء مجتمع صحي بمشاركة مجتمعية، وقد تمكّن من تحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى زيادة حجم المشاركة المجتمعية في البرامج الرياضية.