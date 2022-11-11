ناصر الشمراني أكثر السعوديين تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين

ودخل القائمة الشرفية لهدافي دوري المحترفين السعودي في أربع مناسبات، منها لقب واحد كانت مناصفة مع اللاعب المغربي هشام بوشروان موسم 2008-2009 بـ12 هدفًا، فيما تربع على عرش قائمة الهدافين في مواسم 2010-2011 بـ17 هدفًا، و2011-2012 بـ21 هدفًا، و2013-2014 بـ21 هدفًا.