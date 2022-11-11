ناصر الشمراني أكثر السعوديين تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين

يتصدر الدولي السعودي ناصر الشمراني لاعب الشباب والهلال السابق قائمة أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009م.
ويتربع الشمراني على عرش صدارة الهدافين اللاعبين السعوديين بـ 126 هدفًا، سجلها في 218 مباراة خاضها بدوري المحترفين، فيما يأتي نجم النصر السابق محمد السهلاوي في المرتبة الثانية بـ 105 أهداف، وحل مختار فلاتة لاعب الاتحاد السابق بالمرتبة الثالثة بـ67 هدفًا.
وحصل ناصر الشمراني على لقب هداف الدوري 5 مرات، منها مرة وحيدة قبل انطلاق دوري المحترفين، وبالتحديد النسخة الأخيرة من الدوري السعودي قبل عهد الاحتراف، وكانت موسم 2007-2008 بـ18 هدفًا.
ودخل القائمة الشرفية لهدافي دوري المحترفين السعودي في أربع مناسبات، منها لقب واحد كانت مناصفة مع اللاعب المغربي هشام بوشروان موسم 2008-2009 بـ12 هدفًا، فيما تربع على عرش قائمة الهدافين في مواسم 2010-2011 بـ17 هدفًا، و2011-2012 بـ21 هدفًا، و2013-2014 بـ21 هدفًا.
كما حقق الشمراني 3 ألقاب دوري، مع الشباب مرتين موسمي (2005-2006 _ 2011-2012)، ومع الهلال موسم (2016-2017).
ويعد الشمراني أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب هداف دوري المحترفين السعودي بمختلف مسمياته، فقد فاز بالحذاء الذهبي 4 مرات، متفوقاً على الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة والذي توج بلقب الهداف في 3 مناسبات (موسم 14/15: "22 هدفاً"، موسم 15/16: "27 هدفًا"، موسم 16/17: "24 هدفًا")، وعلى المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الذي توج مرتين (موسم 18/19 : "34 هدفًا"، موسم 19/20: "29 هدفًا").
كما يعد الشمراني من الهدافين التاريخيين لمسابقة دوري أبطال آسيا، بحلوله في المرتبة الثالثة بـ32 هدفًا، خلف الكوري الجنوبي لي دونغ جوك (37 هدفاً)، والمونتليغرو ديان دامجانوفيتش (36 هدفاً).