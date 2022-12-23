"الخليج" يضم البرتغالي "مارتينيز" ويخالص الكولومبي "رياسكوس"

أعلن نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي فابيو مارتينز لاعب الجناح، حتى نهاية الموسم الجاري.
ونشر "الخليج" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النجم البرتغالي فابيو مارتينز خلجاويًا حتى نهاية الموسم الرياضي 2024-2023".
ولعب الجناح البرتغالي منافسات الموسم الماضي مع نادي الوحدة الإماراتي، كما سبق له تمثيل نادي الشباب السعودي، معارًا من براجا البرتغالي، الذي يمثله منذ 2015.
كما أعلن النادي إنهاء عقد المحترف الكولومبي برايان رياسكوس لاعب الفريق الكروي الأول دون الكشف عن أسباب قراره.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات فسخ عقد لاعب الفريق الكروي الأول الكولومبي برايان رياسكوس بالتراضي بين الطرفين".
وتابع البيان: "نثمن للاعب الجهود التي قدّمها في الفترة السابقة، متمنين له التوفيق والنجاح في مشواره المقبل".
وانضمّ المهاجم الكولمبي برايان رياسكوس إلى صفوف نادي الخليج في الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد مع حتى عام 2023، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه.